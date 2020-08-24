Стал известен прогноз по состоянию Навального

Основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль дал оценку состоянию блогера Алексея Навального, который находится в берлинской клинике.

Об этом сообщает Bild.

Глава фонда ранее принял участие в организации перелета в столицу Германии из Омска.

Бизиль выразил уверенность, что Навальный выживет, но в течение нескольких месяцев он не сможет работать.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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