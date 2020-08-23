Московские врачи вылечили от коронавируса более 204 тысяч человек

В Москве от коронавируса вылечились более 204 тысяч человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 965 пациентов», — рассказала она.

Ракова добавила, что всего в столице выздоровели 204 786 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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