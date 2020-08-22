Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей
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Семьи погибших при взрыве в многоэтажном доме в Ярославле получат по 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Владимира Волкова.
Решение о выплатах уже согласовано с областными властями, рассказал Волков.
21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Основная версия произошедшего — утечка газа.
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