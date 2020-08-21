В Нижнем Новгороде задержали иностранца по подозрению в финансировании ИГ*

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижнем Новгороде уроженца Таджикистана по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Нижегородской области.

Отмечается, что мужчина является лидером группы, члены которой также были задержаны. Все они являются гражданами Таджикистана.

По данным УФСБ, выходец из азиатской страны разделял радикальные религиозные взгляды и убеждения. Он несколько раз с помощью электронных платежных систем переводил средства членам террористических организаций, находящимся на территории Афганистана.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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