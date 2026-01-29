Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров из-за отсутствия США

Костюков ответил на вопрос о возможных сложностях на переговорах без США

Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, который возглавил российскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в столице ОАЭ из-за отсутствия представителей США, передает РИА Новости.

«А когда было легко?» — отметил Костюков.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер не будут в них участвовать.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

