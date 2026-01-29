Подозреваемый в убийстве женщины в Дагестане перед расправой продал ее машину

Мужчина, подозреваемый в расчленении и сожжении женщины в Дагестане, перед расправой продал ее машину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед тем, как женщину нашли мертвой, подозреваемый в расправе без ее согласия продал ее автомобиль Hyundai Solaris за 640 тысяч рублей. При этом 600 тысяч рублей из этой суммы мужчина одолжил своему знакомому.

Машину женщине подарили родственники. При этом сама она по документам не являлась ее собственницей.

36-летняя Мальвина Магомедова пропала 23 января — она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. 29 января стало известно, что ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По подозрению в убийстве женщины полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Яралиева из города Дербента. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что у погибшей осталось трое детей.