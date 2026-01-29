Президент ОАЭ прибыл в Россию

Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян прибыл с визитом в Москву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Самолет президента ОАЭ приземлился в московском аэропорту Внуково.

28 января пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ. Уточнялось, что лидеры двух государств намерены обсудить «ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня».

28 января в Москву для встречи с главой российского государства прилетел президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. Аш-Шараа у трапа встречал в том числе заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ранее политолог назвал «настоящей дипломатией» переговоры в Абу-Даби.