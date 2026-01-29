Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Президент ОАЭ прибыл в Россию

Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян прибыл с визитом в Москву
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Самолет президента ОАЭ приземлился в московском аэропорту Внуково.

28 января пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ. Уточнялось, что лидеры двух государств намерены обсудить «ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня».

28 января в Москву для встречи с главой российского государства прилетел президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. Аш-Шараа у трапа встречал в том числе заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ранее политолог назвал «настоящей дипломатией» переговоры в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!