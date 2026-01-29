Размер шрифта
Общество

В Ленобласти пенсионер потерял сознание на горнолыжной трассе

47.news: в Ленобласти мужчине стало плохо во время катания на лыжах
Александр Патрин/РИА Новости

В Ленинградской области спасатели не смогли помочь мужчине, которому стало плохо на горнолыжном склоне. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел 28 января в центре активного отдыха «Туутари-Парк». 60-летний отдыхающий почувствовал недомогание на склоне, предположительно, из-за проблем с сердцем. По словам свидетелей, он упал рядом с главным подъемником.

На место прибыли медики и сотрудники полиции. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось. На месте находились его друзья. Причины произошедшего выясняются.

До этого под Екатеринбургом девушка потеряла сознание и попала в больницу, искупавшись в уличном чане. Пострадавшая с подругами отдыхали в сауне большой компанией. После купания в горячем чане на морозе, куда для аромата добавили грейпфрут, они зашли в помещение. После этого одна из них ощутила недомогание — у нее потемнело в глазах, и та потеряла сознание. У девушки также посинела кожа и начались судороги.

Ранее в Карелии мужчина впал в кому после падения на льду.
 
