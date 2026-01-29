Названа возможная причина массовой гибели пациентов интерната в Кузбассе

Онищенко: грипп мог стать причиной смерти 9 человек в Прокопьевском интернате

Грипп мог стать причиной смерти девяти пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Такое мнение выразил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Не исключено, что это респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала вот такой исход», — сказал он.

По его словам, причиной заболевания могло стать постоянное нахождение пожилых людей, которым трудно передвигаться, в одном помещении, а также отсутствие своевременной вакцинации от гриппа.

Онищенко добавил, что для установления точной причины смерти пациентов интерната надо дождаться вскрытия. До этого времени он предложил придерживаться версии патологоанатомов.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

