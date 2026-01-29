Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Названа возможная причина массовой гибели пациентов интерната в Кузбассе

Онищенко: грипп мог стать причиной смерти 9 человек в Прокопьевском интернате
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Грипп мог стать причиной смерти девяти пациентов Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Такое мнение выразил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Не исключено, что это респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала вот такой исход», — сказал он.

По его словам, причиной заболевания могло стать постоянное нахождение пожилых людей, которым трудно передвигаться, в одном помещении, а также отсутствие своевременной вакцинации от гриппа.

Онищенко добавил, что для установления точной причины смерти пациентов интерната надо дождаться вскрытия. До этого времени он предложил придерживаться версии патологоанатомов.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

Ранее появились подробности о содержании в интернате, где погибли 9 пациентов за месяц.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!