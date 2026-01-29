Мужчина выиграл в лотерею, построил нарколабораторию и попал в тюрьму

В Англии Джон Эрик Спиби, выигравший $3,3 млн в лотерею, был приговорен к тюремному сроку за организацию крупномасштабного производства наркотиков и хранение огнестрельного оружия, пишет Metro.

Как сообщили в суде, Спиби построил две «сложных» нарколаборатории рядом со своим домом в Уигане. Производимые препараты маскировались под лекарства и распространялись на улицах через посредников.

Во время обысков на объектах Джона полиция обнаружила два пистолета и боеприпасы. Сотрудник Спиби — 45-летний Ли Друри — использовал свою компанию в качестве прикрытия для преступной деятельности.

Кроме того, Джон, его сын, а также Друри и другой подельник Каллум Дорриан продолжали незаконную деятельность. Их переписка свидетельствовала об обсуждении поставок сырья и планов по переходу к синтезу наркотиков с целью увеличения прибыли. Рецепты изготовления препаратов хранились на телефоне Друри.

Суд отметил, что Джон играл ключевую роль в преступном сговоре, предоставляя помещения и оборудование. Судья подчеркнул, что, несмотря на крупный выигрыш в лотерею, Спиби продолжал преступную деятельность «далеко за пределами пенсионного возраста».

В итоге мужчина был приговорен к 16 годам и шести месяцам лишения свободы за сговор с целью производства наркотиков классов , а также за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением создания угрозы жизни.

Его сын получил девять лет тюрьмы. Друри и был приговорен судом к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы.

Ранее мужчина выиграл $1 млн в лотерею благодаря своему брату.