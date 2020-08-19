Угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась

В Мавзолее Ленина на Красной площади не обнаружили взрывных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание было проверено кинологами, сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, заявил источник.

Ранее сообщалось, что специалисты проводят проверку Мавзолея после анонимного сообщения о «минировании».

В среду, 19 августа, в столице проходила проверка после анонимных сообщений о минировании всех станций метро, а также 100 различных учреждений, в том числе ТЦ, Мосбиржи, университетов, а также нескольких судов. Кроме того, злоумышленники заявили о «минировании» всех подмосковных ТЦ, гостиниц и аэропорта Жуковский со всеми самолетами.

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