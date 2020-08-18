Белорусские силовики отказались присоединиться к протестующим

Сотрудники МВД Белоруссии отказались присоединяться к участникам акций протеста и покидать свои должности. Заявление ведомства было опубликовано на его официальном Telegram-канале.

В тесте обращения к белорусским гражданам добавляется, что сотрудники МВД не намерены судить «малую часть милиционеров», которые оставили служебные обязанности «по внутренним убеждениям».

В публикации силовики отметили, что протестующие от них «ожидают пафосного расставания с удостоверениями», а также участие в протестных шествиях и осуждающих высказываний в адрес власти и коллег.

«Этого не будет!» — подчеркивается в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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