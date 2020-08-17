В СПЧ прокомментировали решение запретить движение АУЕ*

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что запрет на деятельность движения АУЕ (организация запрещена в России) в России окажет серьезное противодействие вовлечению молодежи в преступный социум, сообщает РИА «Новости».

«Это позволит провести реальное противодействие вовлечению нашей молодежи в преступный социум, в преступную ауру, которую АУЕ навевала в разных регионах с очень трагичными историями», — сказала Кикора.

Она добавила, что совет занимался профилактикой вовлечения подростков в движение с 2015 года и докладывал о ней на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Верховный суд России постановил признать движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.

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