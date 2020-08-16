Гинцбург: третий этап испытаний вакцины от COVID-19 является массовой вакцинацией
Третий — пострегистрационный — этап исследований российской вакцины от коронавируса, который планируется начать в течение 7-10 дней, можно назвать массовой вакцинацией, поскольку в нем примут участие десятки тысяч человек. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил ТАСС.
По его словам, по закону гражданский оборот можно уже сейчас начинать, но на данный момент вакцины одновременно на это и на пострегистрационные исследования не хватит. Поэтому в первую очередь вакцина пойдет на исследования, сказал ученый.
«Это тоже массовая вакцинация. Но она так называется, потому что там более жесткий контроль за вакцинированными», — пояснил Гинцбург.
Ранее сообщалось, что гражданский оборот вакцины начнется примерно через месяц после третьего этапа исследований.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».
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