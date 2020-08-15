СК Белоруссии открыл уголовные дела о беспорядках в Брестской области

Управление Следственного комитета по Брестской области открыло уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в Бресте и Пинске в ночь с 10 на 11 августа, передает пресс-служба СК республики.

Дела возбуждены по статье 293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках). Подозреваемыми были признаны 99 человек.

По данным следователей, в ходе массовых беспорядков применялось насилие к сотрудникам правоохранительных органов, а также было повреждено имущество на центральных улицах ряда городов.

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