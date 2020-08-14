Участники протеста у Дома Правительства в Минске пообещали приходить каждый день

В Минске участники акции протеста у Дома Правительства пообещали приходить к зданию каждый день. Об этом сообщает РИА «Новости».

Находящиеся на площади Независимости продолжают скандировать «Каждый день!».

Кроме того, граждане также требуют проведения честных выборов, а также освобождения всех задержанных во время протестов в другие дни.

Они также продолжают скандировать имя кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской, называя ее своим президентом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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