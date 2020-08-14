Рабочие МТЗ и колонна протестующих учителей объединились в Минске

Работники Минского тракторного завода, приостановившие работу ради несанкционированной забастовки, объединились с протестующими учителями и направляются к Дому правительства, передает Sputnik Белоруссия.

В настоящее время люди идут прямо по дорогам к Дому правительства. Они несут плакаты и выкрикивают свои требования.

«Свободу! Свободу! Свободу!», — скандирует толпа.

У Дома правительства уже усилили меры безопасности.

В стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях и выражали несогласие с результатами президентских выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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