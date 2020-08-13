Синоптики предупредили о сильных дождях в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 14 августа, в ряде российских регионов ожидаются сильные дожди, передает ТАСС.

Речь идет о Краснодарском и Алтайском краях, Амурской области, Приморье и северокавказских республиках.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае ливни будут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Алтайском крае ветер усилится до 17 м/с.

А в таком регионе как Амурская область даже очень сильный дождь является опасным явлением, отметил синоптик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики предупредили россиян о «генеральной репетиции осени»

— Синоптики прогнозируют снег в ряде регионов уже в августе

— «Желтый» уровень опасности из‑за сильного ветра объявили в Подмосковье на 14 августа