Синоптики предупредили о сильных дождях в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 14 августа, в ряде российских регионов ожидаются сильные дожди, передает ТАСС.
Речь идет о Краснодарском и Алтайском краях, Амурской области, Приморье и северокавказских республиках.
По словам Вильфанда, в Краснодарском крае ливни будут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Алтайском крае ветер усилится до 17 м/с.
А в таком регионе как Амурская область даже очень сильный дождь является опасным явлением, отметил синоптик.
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