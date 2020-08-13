Более тысячи пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму в Москве

В Москве более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией стали реципиентами донорской плазмы с антителами к коронавирусу, заявила вице-мэр столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Переливание плазмы провели 1047 пациентам, из них 686 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, рассказала Ракова.

Исследования показали, что переливание плазмы с антителами снижает шанс пациентов со среднетяжелым течением болезни оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких на 63%, отметила вице-мэр. При этом вероятность выздоровления больных с тяжелой формой COVID-19 повышается на 19% после переливания.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Погоня за вакциной: кто конкурирует с российским «Спутником V»

— Более тонны плазмы заготовили для лечения COVID-19 в Москве

— В столичной воде не нашли коронавирус