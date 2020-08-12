В Белоруссии скончался доставленный в больницу из автозака мужчина

В Гомеле умер 25-летний мужчина, доставленный в больницу из автозака. Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на мать погибшего.

«Саша был в одном из автозаков... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искал его все эти дни. Информации о нем мне не предоставили. Сегодня мне, наконец, сказали, что Саша в морге», — говорится в сообщении.

Мать погибшего отметила, что в морге ей отказались показывать тело сына.

«Думаю, его жестоко избили», — предположила она.

Издание отмечает, что когда погибшего задержали, тот кричал, и его, сочтя неадекватным, отвезли в психиатрическую больницу. Там врач определил, что молодой человек адекватен и вызвал скорую, но было уже поздно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Войны никто не хочет»: что белорусы говорят о протестах

— Зюганов назвал ситуацию в Белоруссии попыткой госпереворота

— В Минске водитель наехал на сотрудника ГАИ и был задержан