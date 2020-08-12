В столичной воде не нашли коронавирус

Роспотребнадзор не нашел следы коронавируса в питьевой воде в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи вылечили еще 1088 пациентов от коронавирусной инфекции в Москве.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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