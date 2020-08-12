Силовики в Минске атаковали сотрудников белорусской «Комсомольской правды»

Во время акций протестов в Минске были атакованы сотрудники белорусской «Комсомольской правды». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главреда издания Андрея Левковского.

По его словам, силовики побили дубинками водителя и журналиста, на котором был опознавательный жилет «Пресса».

Главред издания отметил, что журналисты прибыли в район Серебрянка для освещения событий, в этот момент прибыла и машина ОМОНа, которые пошли на протестующих. Корреспондент Геннадий Можейко попытался укрыться в машине, где также находился водитель.

Левковский добавил, что водителя попросили выйти из машины и открыть багажник. В результате сотрудников избили дубинками.

«Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даете нам», — заключил он.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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