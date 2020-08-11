Задержанный в Минске корреспондент Znak.com отпущен на свободу

Корреспондент Znak.com Никита Телиженко, который ранее был задержан в Минске, уведомил, что он уже отпущен на свободу, передает РИА «Новости».

Он отметил, что обвинения ему предъявлены не были.

«Просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан. Суд должен был состояться завтра, но благодаря сотрудникам консульской службы удалось пораньше решить», — рассказал Телиженко.

Журналист добавил, что его ждет высылка из Белоруссии. Кроме того, Телиженко сообщил, что ему запретили въезд в республику на пять лет.

Ранее ряд российских журналистов задержали в Белоруссии во время освещения протестов, связанных с итогами президентских выборов. Некоторых из них уже освободили. Сообщалось, что сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, а также ряд других представителей российских СМИ были отпущены на свободу.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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