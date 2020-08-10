В центре Минска закрылись станции метро и торговые центры
В преддверии новых протестных акций оппозиции в Минске закрылись шесть станции метро, прекращают работу торговые центры, сообщает ТАСС.
По данным журналистов агентства, находящихся в Минске, к настоящему моменту прекратили работу все магазины и торговые центры на проспекте Победителей в центре столицы.
Движение пешеходов и машин остается свободным. Демонстранты пока не собираются в большие группы.
Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция и внутренние войска республики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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