В Минске начались новые задержания
Первые задержания начались в ходе возобновившихся протестов в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.
Движение в центре города частично перекрыто, у журналистов проверяют документы и фотографируют, указано в сообщении. Кроме того, к стеле «Минск - город-герой» стягиваются усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки.
Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Сами бросались на автозак»: как в Белоруссии усмиряли протесты
— Лукашенко заявил, что протестующие хотели штурмовать его резиденцию
— Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии подавлялись мягко