В Минске начались новые задержания

Первые задержания начались в ходе возобновившихся протестов в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

Движение в центре города частично перекрыто, у журналистов проверяют документы и фотографируют, указано в сообщении. Кроме того, к стеле «Минск - город-герой» стягиваются усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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