Четверо пожарных получили травмы при пожаре на заправке в Волгограде
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Четверо пожарных получили травмы при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, цистерна с газом и автогазозаправочная станция загорелись в Тракторозаводском районе Волгограда, пожару был присвоен второй уровень сложности.
В администрации региона сообщили, что при пожаре пострадали восемь человек, в том числе водитель газовоза, он находится в реанимации. Другие пострадавшие — в ожоговом отделении больницы.
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