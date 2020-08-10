Четверо пожарных получили травмы при пожаре на заправке в Волгограде

Четверо пожарных получили травмы при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

По данным ведомства, цистерна с газом и автогазозаправочная станция загорелись в Тракторозаводском районе Волгограда, пожару был присвоен второй уровень сложности.

В администрации региона сообщили, что при пожаре пострадали восемь человек, в том числе водитель газовоза, он находится в реанимации. Другие пострадавшие — в ожоговом отделении больницы.

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