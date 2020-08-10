Минздрав предупредил о рисках курения кальяна

Министерство здравоохранения России опубликовало предупреждение о рисках курения кальяна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что опасность употребления кальяна многими недооценивается.

Согласно заявлению Минздрава, курение кальянов способствует распространению нового типа коронавируса COVID-19, туберкулеза и холеры.

В ведомстве также добавили, что плохая обработка кальянной колбы может привести к холере, туберкулезу и другим опасным заболеваниям.

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