Минздрав предупредил о рисках курения кальяна
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Министерство здравоохранения России опубликовало предупреждение о рисках курения кальяна. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там отметили, что опасность употребления кальяна многими недооценивается.
Согласно заявлению Минздрава, курение кальянов способствует распространению нового типа коронавируса COVID-19, туберкулеза и холеры.
В ведомстве также добавили, что плохая обработка кальянной колбы может привести к холере, туберкулезу и другим опасным заболеваниям.
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