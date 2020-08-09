К месту протестов в Минске прибыли подразделения внутренних войск страны

Подразделения внутренних войск Белоруссии прибыли к месту протестов в центре Минска, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

По его словам, к частям ОМОНа, которые ранее были задействованы для пресечения протестов, присоединились подразделения в полном обмундировании.

К месту столкновений также прибыли десятки специальных машин и автозаков.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигались пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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