Задержанных в Минске журналистов «Дождя» освободили

Главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко уведомил, что задержанных в Минске журналистов СМИ освободили. Об этом сообщает сайт канала.

«В Минске отпустили из отделения милиции журналистов Дождя Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова», — указано в сообщении.

Отмечается, что их в скором времени доставят в Смоленск.

Ранее Telegram-канал «Дождя» сообщил о задержании двух корреспондентов и оператора в Минске.

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