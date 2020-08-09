Задержанных в Минске журналистов «Дождя» освободили
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Главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко уведомил, что задержанных в Минске журналистов СМИ освободили. Об этом сообщает сайт канала.
«В Минске отпустили из отделения милиции журналистов Дождя Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова», — указано в сообщении.
Отмечается, что их в скором времени доставят в Смоленск.
Ранее Telegram-канал «Дождя» сообщил о задержании двух корреспондентов и оператора в Минске.
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