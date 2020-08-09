На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты

В Минске проходит акция протеста, в ходе которой милиция применила светошумовые гранаты, передает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, среди протестующих есть пострадавшие.

«Они в крови, им оказывают медицинскую помощь», — рассказали в агентстве.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. В бюллетенях есть графа «против всех». По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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