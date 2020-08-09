В Москве коронавирус выявили еще у 689 человек

В Москве выявили 689 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего коронавирус зафиксировали у 247 534 жителей столицы, выздоровели 189 657 пациентов, умерли 4 572.

Отмечается, что недельное число новых заболевших уже шесть недель ниже, чем в конце июня.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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