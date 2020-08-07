Нелегальных мигрантов сравнили с биологической бомбой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил нелегальных мигрантов в стране с биологической бомбой. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

Он объяснил свое высказывание тем, что нелегальные мигранты представляют биологическую угрозу для граждан Венгрии из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно релизу на радиостанции, премьер-министр призывает «немедленно прекратить» нелегальную и неподконтрольную миграцию.

По мнению политика, каждого мигранта следует оценивать как «потенциальный источник распространения инфекции», хотя не все таковыми являются.

Орбан добавил, что правозащитники, которые стоят на стороне мигрантов, являются «либеральными нытиками», которым и адресовано его «суровое высказывание». Он призвал МВД продолжать пресекать попытки нелегальной миграции.

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