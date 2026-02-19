Лавров предостерег США от ударов по Ирану

Новый удар США по ядерным объектам Ирана имел бы плачевные последствия для региона и России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Al Arabiya.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже 21 февраля, однако окончательное решение президент США Дональд Трамп пока не принял.

Лавров отметил, что удары по иранским ядерным объектам, нанесенные в июне прошлого года, заставили Тегеран думать о физической защите ядерных материалов, которые находятся под контролем МАГАТЭ и «трогать» которые было нельзя.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия заявляла о готовности принять часть запасов высокообогащенного урана Ирана.