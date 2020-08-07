Расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова завершено

Завершено расследование в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина, который защищает Игоря Ляховца.

Сторона защиты получила официальное уведомление о завершении следственных действий, заявил адвокат.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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