Число заражений коронавирусом в Бразилии приближается к 3 млн

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 2 912 212. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, в республике за минувшие сутки было зарегистрировано 53 139 новых случая COVID-19. За прошедшие 24 часа в стране умерли 1 237 пациента с COVID-19.

Число летальных случаев выросло, в свою очередь, до 98 493.

В настоящее время в стране на 100 тыс. человек приходится 1 385 заразившихся и 47 погибших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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