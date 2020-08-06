Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
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Во французском городе Гавр вооруженный мужчина захватил и удерживает заложников в банке, пишет газета Le Figaro.
Сообщается, что вместе с мужчиной в здании уже больше двух часов находятся пять заложников. Захватчик выдвинул многочисленные требования, но их суть не разглашается.
К банку стянуты силы полиции, выставлен периметр безопасности.
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