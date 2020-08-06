Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

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Во французском городе Гавр вооруженный мужчина захватил и удерживает заложников в банке, пишет газета Le Figaro.

Сообщается, что вместе с мужчиной в здании уже больше двух часов находятся пять заложников. Захватчик выдвинул многочисленные требования, но их суть не разглашается.

К банку стянуты силы полиции, выставлен периметр безопасности.

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