«Сложный компромисс»: глава Минцифры рассказал, какие меры готовят против VPN

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство выступает против введения административной ответственности за использование VPN, несмотря на поставленную задачу по снижению их использования. Об этом министр написал в мессенджере Max.
В своем сообщении Шадаев отметил, что вариант с введением ответственности за использование VPN рассматривался, однако был отвергнут. По его словам, это «решение в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». Министр подчеркнул, что обсуждаемые меры представляют собой «сложный компромисс», поскольку власти стремятся учесть последствия для пользователей и рынка.
Ранее аналогичную позицию высказывали и представители Госдумы. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что запреты и штрафы за использование VPN «не обсуждаются и не планируются». Позже зампред того же комитета Андрей Свинцов говорил, что при использовании «нелегального VPN» пользователи могут столкнуться с ограничениями доступа к сервисам.
Задача — снизить использование VPN
По словам Шадаева, Минцифры действует в рамках уже принятых решений об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ. Он напомнил, что с этими сервисами «долго и сложно» пытались договориться о соблюдении российского законодательства, однако безрезультатно.
«Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — написал он.
Министр подчеркнул, что речь идет не о новых инициативах, а о реализации действующих норм. В этом контексте ведомству поставлена задача снизить использование инструментов обхода блокировок, включая VPN-сервисы.
О планах по ужесточению контроля за такими сервисами ранее сообщал Forbes. Издание со ссылкой на источники писало о совещании с участием операторов связи и представителей цифровых платформ, на котором обсуждались возможные меры по ограничению использования VPN.
Какие меры обсуждают власти
По данным Forbes, на совещании Шадаев предложил участникам рынка рассмотреть ряд технических и экономических мер. В частности, операторам связи может быть предложено ввести дополнительную плату за использование международного трафика сверх определенного лимита — речь идет о 15 ГБ в месяц.
Также обсуждается возможность ограничения функциональности цифровых платформ при использовании VPN. Речь может идти о частичном или полном ограничении доступа к их функциям для пользователей, подключенных через средства обхода блокировок.
Сам Шадаев в своем сообщении отметил, что Минцифры готово прорабатывать «технические нюансы», включая вопросы доступа для разработчиков и встроенных платежей. Он подчеркнул, что ведомство стремится найти решения с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей».