СМИ: потеря «летающего радара» лишит США возможности наблюдения на Ближнем Востоке

Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США в результате удара по авиабазе в Саудовской Аравии может лишить Пентагон способности обнаруживать цели на расстоянии. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Потеря AWACS — это «серьезный удар по возможностям наблюдения (США)», — сообщил военный аналитик CNN Седрик Лейтон, бывший полковник ВВС США, летавший на этом самолете.

Самолет AWACS позволяет осуществлять воздушное наблюдение за территорией боевых действий площадью до 120 тыс. квадратных миль [310 тыс. кв. км] от земли до стратосферы и на протяжении десятилетий был важным техническим средством ВС США, передает телеканал. Аналитики CNN считают, что парк из 17 самолетов E-3 и многолетний опыт их использования являются значительным военным преимуществом Вашингтона.

До этого стало известно, что Ирану удалось уничтожить американский самолет авиационной системы предупреждения и контроля стоимостью более $700 млн. Это первая боевая потеря такого типа воздушного судна. О том, почему самолет оказался уязвим, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда у США кончатся ракеты Tomahawk.