Участников «Нового величия» приговорили к условным и реальным срокам

Суд приговорил к условным и реальным срокам участников «Нового величия», сообщает ТАСС.

Люблинский суд Москвы приговорил участников молодежного сообщества, которых обвиняли по делу об экстремизме, к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии.

На скамье подсудимых были Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Костыленков приговорен к 7 годам колонии, Крюков — к 6 годам, Карамзин — 6,5 года колонии.

Павликовой суд назначил 4 года условно, Дубовик — 6 лет условно, Полетаев — 6 лет условно, Рощин — 6,5 года условно.

Участников, приговоренных к условным срокам, освободили в зале суда.