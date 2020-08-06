Бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прибыла в Ливан

Бригада НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии из Москвы направлена в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Соответствующая информация размещена на сайте департамента здравоохранения российской столицы.

Отмечается, что бригаду возглавил директор медучреждения, хирург Валерий Митиш. Всего в ливанскую столицу, помимо главного хирурга, направлены шесть докторов Института: реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги.

Медики прибыли в Бейрут в четверг, 6 августа, бортом МЧС России.

Ранее сообщалось, что МЧС России направило уже четвертый борт с помощью в Бейрут.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В МВД страны считают, что причиной стало ненадлежащее хранение 2750 т аммиачной селитры. Погибли 137 человек, пострадали порядка 5 тыс.

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