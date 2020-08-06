Французский архитектор погиб и еще 24 гражданина Франции пострадали при взрыве в Бейруте

Французский архитектор Жан-Марк Бонфис стал жертвой взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на государственного секретаря при МИД Франции Жан-Батиста Лемуана.

Отмечается, что еще 24 французских гражданина, находящихся в ливанской столице, получили ранения во время происшествия. Трое из них серьезно пострадали, остальные получили более или менее легкие травмы.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В МВД страны считают, что причиной стало ненадлежащее хранение 2750 т аммиачной селитры. Погибли 137 человек, пострадали порядка 5 тыс.

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