Защита Винника оспорила арест россиянина во Франции

Защита гражданина России Александра Винника оспорила в кассационном суде Парижа постановление об его аресте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката государственного совета и кассационного суда Элен Фаржу.

По словам правозащитника, она рассчитывает на то, что ордер следственной палаты будет аннулирован, тогда можно будет пересмотреть законность этого ордера на арест.

Адвокат добавила, что существует постановление об аресте следственной палаты (апелляционного суда Парижа), которая решила не рассматривать правомерность европейского ордера на арест в отношении россиянина.

«Сейчас есть решение греческого министра, которое предписывает Франции поместить и содержать под стражей господина Винника. Другими словами, министр подменяет собой французский суд», — пояснила Фаржа.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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