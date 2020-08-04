Сейсмологи: взрыв в Бейруте был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5

Иорданская сейсмологическая обсерватория заключила, что взрыв в порту Бейрута был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5, сообщает РИА «Новости».

«Энергия, которая высвободилась в результате взрыва, была чрезвычайно мощной», — заявил глава организации Махмуд аль-Карьюти.

По его словам, станция мониторинга зафиксировала в 18.08 по местному времени «равный по силе землетрясению магнитудой 4,5» взрыв.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По последним данным, жертвами взрыва стали как минимум 30 человек, пострадали более 2,5 тыс. жителей города.

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