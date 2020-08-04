Диетолог рассказал, как употреблять арбуз и дыню без вреда для здоровья
Арбуз и дыню не стоит есть в больших количествах, так как эти продукты могут причинить вред организму. Об этом сообщил врач-диетолог Сергей Обложко, передает РИА «Новости».
По его словам, большое количество арбуза, то есть чрезмерное количество жидкости, может дать нагрузку на почки.
Кроме того, переедание арбуза и дыни может привести к тяжести и коликам в животе.
Особенно осторожными стоит быть людям с нарушениями сердечного ритма, так как содержащийся в этих продуктах калий может причинить человеку вред.
Диетолог советует употреблять арбуз не позже, чем за пять часов до сна. Также ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок, следует использовать их в качестве десерта после основного приема пищи.
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