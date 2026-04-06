В США признали провал американской стратегии в Иране

Responsible Statecraft: США и Израиль не смогли достичь военных целей в Иране
Vahid Salemi/AP

США и Израиль не смогли достичь своих целей в войне с Ираном, и их стратегия провалилась. Об этом пишет американское издание The Responsible Statecraft.

«Как и многие агрессоры до них, Америка и Израиль вступили в войну против Ирана с большими надеждами. Но их кампания по обезглавливанию режима привела к появлению более жесткого преемника, который обладает глубокими связями с наиболее экстремистскими организациями в стране, к региональному взрыву, нефтяному кризису, затронувшему все экономики мира, и ответным ударам по базам союзников», — пишет издание.

Автор написал, что стратегия США и Израиля не привела к краху режима, а только доказала населению Ирана, что руководство страны говорило им правду о намерениях врага.

6 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что 7 апреля остается «крайним сроком» для достижения сделки с Ираном. Также Трамп сказал, что ответ Ирана на предложение об урегулировании конфликта был «недостаточно хорошим».

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

