Основатель известного итальянского бренда умер от рака

Сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт скончался в 82 года
Сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает издание WWD.

Гольдшмидт скончался после продолжительной борьбы с раком. В издании отметили, что дизайнера называли «крестным отцом джинсовой ткани».

«Гольдшмидт оставил после себя наследие, которое превратило джинсы из утилитарной рабочей одежды в краеугольный камень высокой моды», — отметил корреспондент издания.

Адриано Гольдшмидт начал свою карьеру в 1974-м и запустил бренд Daily Blue. Через четыре года вместе с итальянским бизнесменом Ренцо Россо он основал компанию Diesel. В 1984-м Ренцо стал полным владельцем фирмы. В 1993-м Гольдшмидт был соучредителем компании Agolde. Он также сотрудничал с французским брендом Chloé в области переработки джинсовой ткани.

За свою карьеру Гольдшмидт также был соучредителем таких компаний, как Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied.

Ранее актриса «Секретных материалов» умерла после борьбы с раком четвертой стадии.

 
