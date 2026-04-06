Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Корреспондент «Известий» получил акубаротравму после прилета дрона

«Известия»: корреспондент Быковский получил ранение в результате прилета БПЛА
Евгений Быковский/VK

В Донецке корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский попал под удар дрона. Мужчина ранен, сообщает издание.

«Корреспондент «Известий» Евгений Быковский во время фиксации последствий прилета ударного БПЛА в Донецке попал под повторный прилет», — сказано в публикации.

Медики диагностировали у журналиста акубаротравму, уточняет издание.

Акубаротравма (контузия) — общее поражение организма, возникающее из-за резкого воздействия взрывной воздушной волны, сочетающее баротравму (давление) и акустическую травму (звук).

Прошлым летом сотрудник ВГТРК Сергей Солдатов получил ранение в курском приграничье. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь. Солдатову провели операцию.

Позже Солдатова наградил орденом Мужества президент России Владимир Путин

Ранее врач с СВО рассказал, как бойцы оказывают себе самопомощь после ранения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!