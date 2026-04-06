Корреспондент «Известий» получил акубаротравму после прилета дрона

В Донецке корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский попал под удар дрона. Мужчина ранен, сообщает издание.

«Корреспондент «Известий» Евгений Быковский во время фиксации последствий прилета ударного БПЛА в Донецке попал под повторный прилет», — сказано в публикации.

Медики диагностировали у журналиста акубаротравму, уточняет издание.

Акубаротравма (контузия) — общее поражение организма, возникающее из-за резкого воздействия взрывной воздушной волны, сочетающее баротравму (давление) и акустическую травму (звук).

Прошлым летом сотрудник ВГТРК Сергей Солдатов получил ранение в курском приграничье. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь. Солдатову провели операцию.

Позже Солдатова наградил орденом Мужества президент России Владимир Путин

