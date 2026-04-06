В Белом доме высказались о плане прекращения огня с Ираном

Белый дом назвал перемирие с Ираном лишь одной из многих идей сделки
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

План, предлагающий 45-дневное прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном, является лишь одним из вариантов, обсуждаемых Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление неназванного представителя Белого дома.

Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп не подтвердил данный план. Американская операция против Ирана продолжается, заключил он.

До этого Трамп заявил, что 7 апреля остается крайним сроком для заключения сделки с Ираном.

6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны, Исламская Республика отвергла инициативу, подчеркнув, что необходимо добиться постоянного прекращения конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

