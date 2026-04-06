Тарасова резко ответила олимпийскому чемпиону на критику возраста судей на «Русском вызове»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о комментариях двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова относительно допустимого возраста судей. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе», — заявила Тарасова.

Траньков 4 апреля выступил в Санкт-Петербурге вместе с Татьяной Волосожар. После турнира он заявил, что фигуристы младше его на 20 лет не должны быть в составе судейской бригады. После критики со стороны болельщиков, вызванной его высказываниями, Траньков сообщил, что больше не будет давать комментариев прессе по вопросам фигурного катания.

Жюри турнира состояло из двух групп. В первую вошли деятели искусства: певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков. Вторую группу составили спортсмены: Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда.

