Стало известно о массовом отравлении в театре Моссовета

Mash: 20 человек отравились на гастролях в театре

Во время гастролей в театре Моссовета отравились 20 человек. Одну из актрис госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

«Актеры и техперсонал из Красноярска приехали в столицу со спектаклем «Бой с тенью». Они остановились в гостинице «Пекин» на Маяковской. Утром позавтракали в столовой отеля, к обеду на репетиции им вдруг стало плохо — началась рвота и диарея», — сказано в посте.

По данным канала, сейчас сотрудников театра осматривают медики. Уточняется, что на завтрак подавали стандартный набор блюд: сырники, каша, омлет, сосиски.

Официального подтверждения данных от театра Моссовета на момент публикации нет.

