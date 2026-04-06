Стало известно о массовом отравлении в театре Моссовета

Во время гастролей в театре Моссовета отравились 20 человек. Одну из актрис госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

«Актеры и техперсонал из Красноярска приехали в столицу со спектаклем «Бой с тенью». Они остановились в гостинице «Пекин» на Маяковской. Утром позавтракали в столовой отеля, к обеду на репетиции им вдруг стало плохо — началась рвота и диарея», — сказано в посте.

По данным канала, сейчас сотрудников театра осматривают медики. Уточняется, что на завтрак подавали стандартный набор блюд: сырники, каша, омлет, сосиски.

Официального подтверждения данных от театра Моссовета на момент публикации нет.

В марте канал Telegram-канал «SHOT Проверка» писал, что в сети общепита «Ёбидоёби» в Москве отравились двое детей. У них несколько дней наблюдались диарея и боли в животе. По данным канала, посетители заведения также жаловались на антисанитарию, неприятный запах, долгое время готовки и задержки по доставке. В пресс-службе компании заявили «Газете.Ru», что после появления этих данных сеть начала внутреннюю проверку.

Ранее в Йошкар-Оле подросток оказался в реанимации, отравившись алкоголем.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!